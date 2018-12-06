Татар-информ

6 декабря 2018, 06:58

Политика

Минстрой России разработает стандарт «умного города»

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Политика

Минстрой России разработает стандарт «умного города»

В российском ведомстве составят список пилотных городов для внедрения новшества.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Минстрой России разработает стандарт «умного города», сообщают «Известия».

Сегодня во время заседания рабочая группа министерства проанализирует около ста проектов и выберет наиболее подходящие идеи и критерии. Среди предложенных проектов — «лежачие» светофоры, «умные» велодорожки и детские площадки, подземные мусорные баки и др. 

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис отмечает, что специалисты отберут разработки, которые уже доказали свою эффективность. По словам Андрея Чибиса, в будущем из нескольких проектов в ведомстве выберут наиболее подходящий по различным критериям, цене и срокам. Также в российском ведомстве составят список пилотных городов для внедрения новшества.

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