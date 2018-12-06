ИА «Татар-информ» расскажут о борьбе сотрудников МВД по РТ с незаконным оборотом наркотиков

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 6 декабря, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная 27-ой годовщине со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

В мероприятии примет участие начальник Управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан Вадим Костюнин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



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