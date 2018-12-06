(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В России появятся новые дорожные знаки, которые, в частности, будут регламентировать правила движения велосипедистов, постановление Правительства России об этом опубликовано на официальном портале.

«Для обеспечения приоритета велосипедистов на так называемых спокойных улицах вводится понятие „Велосипедная зона“», — говорится в документе.

Отмечается, что на таких улицах велосипедисты будут иметь преимущество перед механическими транспортными средствами. В подобных зонах максимальная скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Пешеходам разрешается переходить такие участки в любом незапрещенном месте. Для обозначения этих зон в стране введут новые дорожные знаки, а также соответствующую дорожную разметку.

Велосипедистам также разрешат сквозное движение в жилых зонах — здесь до нововведений действовал запрет на сквозное движение любых транспортных средств.

Согласно изменениям, устанавливается запрет на остановку транспортных средств на велосипедных и велопешеходных дорожках ближе 5 метров от пересечения их с проезжей частью.

Изменения внесены для того, чтобы в стране развивались общественные и пешеходные пространства без снижения уровня безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в России отменили обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили.

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