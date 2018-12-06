В России валовой сбор тепличных овощных культур вырос на 28,2%

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В России валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 4 декабря составил 896,2 тыс. тонн, или на 28,2% больше аналогичного показателя 2017 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным органов управления АПК субъектов Федерации, в том числе собрано огурцов 537,8 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель прошлого на 18%, томатов — 344,5 тыс. тонн (увеличился на 48,1%) и прочих овощных культур — 13,9 тыс. тонн (увеличился на 26,3%).

По оперативным данным на 4 декабря, наибольший урожай овощей защищенного грунта получен в Краснодарском крае — 76 тыс. тонн. Также в пятерку лидеров по этому показателю вошли Ставропольский край, где собрали 73,6 тыс. тонн тепличных овощей, Липецкая область — 65,1 тыс. тонн, Московская область — 53,4 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика — 46,3 тыс. тонн.

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