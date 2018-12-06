(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Умер челнинец, бывший заместитель главы Смоленской области Александр Логутов, сообщает смоленская газета «Рабочий путь».

Александр Логутов родился в 1952 году в Рославле, окончил ВТУЗ при московском автозаводе имени Лихачева, затем в течение 16 лет трудился на ЗИЛе.

В 1975 году по распределению был направлен в Набережные Челны. С 1975 по 1980 год работал инженером, затем старшим инженером Управления внешних связей КАМАЗа.

С 1981 по 1990 год занимался партийной работой. Неоднократно избирался депутатом райсовета, горсовета, Верховного Совета РТ.

В 1990 году был назначен директором совместного советско-бельгийского предприятия «Камазинтер», а в 1994 году стал директором совместного предприятия «Камазгидроавтоматика». С1995 по 1998 год — генеральный директор ТОО «Содружество».

С 1998 по 2002 год работал в администрации Смоленской области. С 2004 по 2007 год — заместителем главы Смоленска по городскому хозяйству, промышленности и инвестиционной политике. В 2007 году назначен заместителем губернатора Смоленской области. В последние годы был директором Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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