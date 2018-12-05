Паралимпийская чемпионка рассказала мамадышским школьникам о своих победах

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Паралимпийская чемпионка Ирина Полякова рассказала мамадышским школьникам о своих достижениях. Встреча состоялась в рамках Декады инвалидов, сообщает отдел по делам молодежи и спорту Мамадышского района.



Беседа проходила в формате круглого стола. Ребята задавали вопросы чемпионке, касающиеся личной жизни, семьи и побед.



Ирина Полякова подробно рассказала учащимся о своей карьере и своей ученице – паралимпийской чемпионке Марте Зайнуллиной. Марта – бронзовый призер зимних Паралимпийских игр, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с ПОДА.





Сама Полякова все также катается на лыжах и ведет активный здоровый образ жизни, к чему призвала и ребят. Она является заслуженным мастером спорта РФ, чемпионом и серебряным призером Паралимпийских игр, чемпионом России, Европы, мира по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов. Спортсменка родилась в Казани. В 2011 году, после чемпионата мира в Ханты-Мансийске, завершила спортивную карьеру.



Кроме того, в спортивном комплексе «Олимп» города Мамадыш прошел открытый турнир по настольным играм: дартс, корнхолл, шашки, кульбутто, джаколло, бочче. Участие в адаптивных настольных играх приняли 98 человек.

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