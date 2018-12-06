Пожнадзор Елабуги призвал родителей не покупать петарды детям

(Елабуга, 6 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому району РТ Александр Ябуров напомнил о правилах пожарной безопасности при использовании петард.

«По статистике, каждый год во время новогодних мероприятий и школьных каникул дети и взрослые получают травмы и ожоги различной степени тяжести от данных изделий (от петард – прим. Т-и), а также происходят случаи с гибелью людей. Хочется отдельно обратиться к родителям, чтобы они не покупали детям петарды. Пиротехника должна использоваться только при участии взрослых», – обратился к гражданам Александр Ябуров.

Напомним, 17 ноября в результате взрыва петарды 12-летний подросток получил термический ожог шеи 1-й и 2-й степеней. По словам Александра Ябурова, Елабуга сегодня возглавляет список городов республики по количеству травм, полученных от пиротехники. Так, в январе травму глаза получил мужчина 1971 года рождения, еще один житель города (2000 года рождения) повредил левую руку, когда запускал петарду.

Также в пожнадзоре рассказали, что основная причина пожаров в Елабужском районе связана с нарушением правил безопасности при эксплуатации электрооборудования. За последний месяц по этой причине произошли 3 пожара.

Всего за это время в отдел поступило 28 сообщений, из которых — 7 по причине пожаров, 6 — по причине горения мусора на открытой территории, одно — короткое замыкание электрической проводки без последующего горения, одно — случай подгорания пищи на газовой плите без последующего горения. 13 из них оказались ложными вызовами. Ущерб от пожаров составил свыше 4 млн рублей. На пожарах погиб один человек, травмирован один ребенок.

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