Татар-информ

6 декабря 2018, 09:15

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о XVIII межрегиональном конкурсе театральных коллективов «Идел-йорт»

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о XVIII межрегиональном конкурсе театральных коллективов «Идел-йорт»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 6 декабря, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке о XVIII межрегиональном конкурсе театральных коллективов «Идел-йорт» им. Ш. З. Закирова.

В мероприятии примут участие директор центра развития традиционной культуры Министерства культуры РТ Фанзиля Завгарова, заведующий литературной частью театра Камала, председатель жюри межрегионального конкурса «Идел-йорт» Нияз Игламов, первый заместитель председателя исполкома всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.
 

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