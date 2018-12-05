Телемедицина открыла новые возможности для лечения сельских жителей Альметьевского района

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Благодаря Президентскому проекту «IT в ФАПы» в пилотном режиме в пяти альметьевских сельских поселениях (Новотроицкое, Старая Михайловка, Новоникольское, Бишмунча, Молодежный) ФАПы подключены к высокоскоростному интернету, оснащены компьютерной техникой и оборудованием для проведения удаленных телемедицинских приемов и консультаций, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Альметьевского района.



Медсотрудники сельских поселений прошли обучение в начале ноября этого года для работы в единой медицинской информационной системе Татарстана и полностью готовы для телемоста.



Телемедицина открывает новые возможности лечения пациентов, живущих далеко за пределами города. Например, самое удаленное село Багряж-Никольское находится в 70 километрах от Альметьевска. Из-за большого расстояния и поездок в зимнее время сельские жители редко обращаются к городским специалистам.



Теперь же сельский житель может обратиться в ФАП и с помощью фельдшера записаться в любой удобный для себя день и время на прием к врачу в поликлинику Альметьевской ЦРБ или в женскую консультацию.



Жительница деревни Бишмунча обратилась к местному фельдшеру с жалобой на сильную боль в пояснице. Доехать до городской поликлиники ей было очень трудно и в данном случае услуги телемедицины ей очень помогли.



Сразу после рекомендаций врача по видеосвязи фельдшер записывает пациента на прием в один день к тем специалистам, к которым необходимо обратиться дополнительно для уточнения диагноза.

Со временем все фельдшерско-акушерские в Татарстане, в том числе и 50 альметьевских, смогут работать по проекту «IT в ФАПы». Это значит, что для сельских жителей появятся новые возможности телемедицины.

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