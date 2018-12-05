Учащиеся Бугульмы поборолись за кубок в VII городском турнире по парламентским дебатам

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Бугульминские школьники и студенты смогли отточить свое мастерство интеллектуальной борьбы в седьмом городском турнире по парламентским дебатам. На этот раз за кубок боролись восемь команд из различных образовательных заведений, пишет «Бугульминская газета».

Приводить аргументы «за» и «против» взялись старшеклассники гимназии № 7, лицея № 2, студенты местных филиалов КИУ и КНИТУ, учащиеся машиностроительного техникума, аграрного и педагогического колледжей. Они же, сменяя друг друга, выступали в роли жюри, отдавая свои голоса за команду, занимавшую более убедительную позицию.

Для парламентского обсуждения организаторы турнира (городской студенческий клуб и специалисты отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома района) предложили 13 неоднозначных тем.

Среди них – найти несколько сильных аргументов «за» и «против» того, что детские организации – это лучший путь воспитать личность, что жить в большом городе лучше, чем в маленькой деревне, оправдать необходимость ношения школьной формы, доказать, что дебаты – лучше, чем спорт, а строительство атомных электростанций – насущная необходимость. На дебаты отводилось совсем немного времени.

Жребий определял, какую позицию займет та или иная команда. В процессе мозгового штурма выбирались наиболее сильные направления спора и доказательства, команды занимали места, чтобы по очереди изложить свою точку зрения.

Некоторые из тем были провокационными. Модератор турнира Константин Круглов отметил, что легко защищать то, что всем известно и понятно – аргументы лежат на поверхности, а вот опровергнуть общепризнанное – это серьезная задача, требующая от спорщиков нестандартного подхода, гибкости ума и фантазии. По словам Круглова, в этом и заключалась изюминка состязаний. По его мнению, школьники получают бесценный опыт, который пригодится им в будущей жизни.

«Главный недостаток участников в том, что они пытаются гнуть свою линию, не вникая в позицию соперников, не пытаясь ее опровергнуть или найти в ней слабые места. Важно – уметь слушать и слышать противоположную сторону. Этому нужно учиться», – подвел итоги модератор турнира.

Кубок победителя этого сезона решением молодежного жюри достался команде педагогического колледжа, аргументы которой в финале перевесили доводы гимназистов.

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