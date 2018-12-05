Глава Минздрава РТ высоко оценил грудничковый корпус в Нижнекамске

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Нижнекамск с рабочим визитом посетил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Глава ведомства осмотрел грудничковый корпус больницы с перинатальным центром и оценил проведенные здесь работы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Отделение было открыто в 1985 году. За время его существования здесь лишь один раз проводился косметический ремонт. В сентябре 2018 года в отделении для новорожденных завершился капитальный ремонт, он длился почти два года. Из бюджета республики на модернизацию трехэтажного здания выделили более 100 млн рублей. На эту же сумму была закуплена современная мебель и диагностическое оборудование. Теперь в грудничковом корпусе есть все, что необходимо для ухода за недоношенными детьми и новорожденными с различными патологиями.





Вместе с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным Марат Садыков также посетил хирургическое отделение районной многопрофильной больницы.



Построено оно было в 1984 году, и сейчас нуждается в капитальном ремонте и новом оборудовании. Подобная модернизация – пока в планах, а сейчас нижнекамские медработники довольны сделанным. Так, в этом году по республиканской программе капремонт провели в кожно-венерологическом диспансере, психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

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