Татар-информ

6 декабря 2018, 06:10

Сельское хозяйство

Спасские фермеры поделились опытом разведения павлинов и верблюдов на зональном совещании Закамья

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Сельское хозяйство

Спасские фермеры поделились опытом разведения павлинов и верблюдов на зональном совещании Закамья

На площадке перед районным Домом культуры была выставлена техника, созданная самими фермерами, – снегоход, мини-трактор, грузовой автомобиль.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Спасские предприниматели и фермеры продемонстрировали лучшие достижения и образцы выпускаемой продукции  на выставке зонального семинара-совещания по развитию малых форм хозяйствования в Болгаре, пишет газета «Новая жизнь».

На площадке перед районным Домом культуры в небольшом вольере разгуливал настоящий верблюд, принадлежащий одному из хозяйств туристического бизнеса. Многие участники останавливались у клеток с кроликами, павлином, гусями, породистыми курами — все это демонстрировало многообразие форм предпринимательской деятельности.

Также перед зрителями была выставлена техника, созданная самими фермерами для более эффективного ведения хозяйства, – снегоход, мини-трактор, грузовой автомобиль. На выставке в фойе и спортивном зале Дома культуры была представлена выпечка, колбасные, кондитерские, хлебобулочные изделия. Особый интерес у гостей вызвали модели кораблей, изготовленные ребятами из объединения станции детского технического творчества «Регата», а также сувенирная продукция Болгарского музея-заповедника. 

В семинаре приняли участие представители десяти муниципальных образований Закамья – всего более трехсот участников, среди которых – главы районов, сельских поселений, начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководители личных подсобных хозяйств, семейных ферм, представители ассоциаций фермеров, районных потребительских обществ, сельхозкооперативов.

Семинар начался с заседаний «круглых столов»: участники обсуждали вопросы об эффективных инструментах развития малых форм хозяйствования, подходах к повышению деловой активности сельского населения, социальном развитии села.

В работе совещания принимали участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин и другие официальные лица.

Приятным моментом в работе семинара-совещания стало награждение победителей ежегодного республиканского конкурса среди сельских поселений. Он проводился по трем номинациям, в двух из которых отличились представители Спасского района.

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