Житель Пестречинского района открыл семейную ферму в бывшем машинно-тракторном парке

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Житель Пестречинского района – Геннадий Семенов открыл семейную ферму в бывшем машинно-тракторном парке. На подворье Семеновых, как и почти в каждом сельском дворе несколько лет назад, всегда держали скотину и птицу. А в 2014 году хозяин подворья принял решение открыть крестьянско-фермерское хозяйство, пишет газета «Вперед».

Для начала он арендовал, а со временем и приобрел участок, на котором располагался местный машинно-тракторный парк, переоборудовал несколько помещений, обустроив коровник, карду. Поначалу коровы было всего две. Теперь в хозяйстве 19 голов крупного рогатого скота, десять из них – коровы. Здесь же хозяин держит 25 овец, есть и свиньи. Ухаживать за животными, запасать корма и вести хозяйство помогает вся семья.

Жена Ольга Дмитриевна работает учительницей в Кряш-Сердинской школе, она также с юности привыкла совмещать учебу, а потом и работу с хлопотами по хозяйству, заботой о скотине. Помощниками отцу Геннадию Павловичу растут и четверо сыновей. Самому старшему – 24 года: Евгений, не так давно окончил сельскохозяйственный вуз, при этом парень уже много лет подрабатывает в сезон комбайнером в хозяйствах района. Второй сын, Павел, также учится в вузе, на агронома. Двое младших сыновей Геннадия Павловича, Станислав и Егор, еще школьники. К слову, 12-летний Станислав уже вовсю занялся животноводством – он разводит кроликов.

Сейчас в небольшом хозяйстве Геннадия Павловича производят около 25 – 30 центнеров молока в месяц. С реализацией продукции в этом году, признается фермер, нелегко. Цены на молоко не один месяц только снижались. Хотя к концу года, когда появилась возможность сдавать молоко местному предпринимателю, дела пошли лучше. Сейчас цена установилась на отметке 19 рублей за литр.

На сегодняшний день в Кряш-Сердинском сельском поселении Пестречинского района работает шесть крестьянско-фермерских хозяйств. Три из них, КФХ Никитин С. А., КФХ Никитин В. А. и КФХ Семенов Г. П. – на территории села Кряш-Серда.

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