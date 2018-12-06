Строительство завода для «Росатома» в ОЭЗ «Алабуга» начнется в 2019 году

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Строительство завода по производству ПАН-прекурсора — сырья для углеродного волокна — на территории ОЭЗ «Алабуга» начнется в 2019 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев.

«Сейчас ведутся подготовительные работы, официальная церемония начала строительства будет в 2019 году. Это очень важный приориетный проект. Общие наши инвестиции будут порядка 2 млрд рублей, порядка 5 млрд рублей — со стороны „Росатома“», — сказал Шагивалеев.

Предприятие создаст порядка 200 новых рабочих мест. Сфера применения ПАН-прекурсоров очень широка. В основном это высокотехнологичные производства, на которых используется углеволокно: авиастроение, космическая отрасль, автомобилестроение, выпуск изделий для электро- и радиотехники, медицинских инструментов и т. д.

Проектная мощность нового завода составляет 5 тыс. тонн в год с перспективой увеличения до 25 тыс. тонн, сообщалось ранее.

Республика Татарстан и госкорпорация по атомной энергии «Росатом» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на полях Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

«Алабуга» обеспечит площадку под строительство, возведение зданий и сооружений, также на ОЭЗ – обеспечение энергоресурсами на период эксплуатации. «Росатом» со своей стороны обеспечит проектирование, поставку технологий и дальнейшую эксплуатацию производства. Подробнее о проекте читайте в материале «Событий».

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