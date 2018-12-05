Минсельхоз: Россия может удвоить производство тепличных овощей к 2024 году

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). К 2024 году в России товарное производство тепличных овощей может увеличиться вдвое — до 2 млн тонн. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на 3-м ежегодном международном инвестиционном форуме «Тепличные комплексы России 2018», который прошел в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил Джамбулат Хатуов, наблюдается инвестиционный подъем в отрасли и стабильная положительная динамика объемов производства уже несколько лет подряд. Новые предприятия выходят на проектные мощности, что способствует росту валового сбора свежих овощей. «Если в прошлом году урожай овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях превысил 920 тыс. тонн, то в текущем году прогноз составляет более 1 млн тонн, что является очередным рекордом для отрасли. Благодаря успехам тепличного овощеводства сегодня уровень обеспеченности населения этой продукцией составляет порядка 57% против 40% в 2015 году», – приводит слова первого замминистра пресс-служба ведомства.

По прогнозам Минсельхоза, в 2018 году будет введено в эксплуатацию около 300 га зимних теплиц, их суммарная площадь превысит 2,5 тыс. га, что на 10% больше, чем в прошлом году.

По мнению Джамбулата Хатуова, российские овощи, как экологически чистая продукция, имеют преимущество перед иностранными и способны завоевать свою нишу на глобальном рынке.

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