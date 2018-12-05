Татар-информ

5 декабря 2018, 23:02

Спорт

Игроки «Рубина» отказались комментировать поражение от «Локомотива»

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Спорт

Игроки «Рубина» отказались комментировать поражение от «Локомотива»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Ответный матч четвертьфинала Кубка России пройдет в Казани 23 или 24 февраля 2019 года.

(Москва, 5 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После поражения в первом матче четвертьфинала Кубка России от «Локомотива» (0:1), футболисты казанского «Рубина» дружно отказались от комментариев по игре.

К кому бы журналисты не обращались в смешанной зоне после матча, ни один из игроков «Рубина» не пожелал что-либо сказать об игре. Некоторые успевали извиниться, основная масса прошла просто молча. Все усилия пресс-атташе команды помочь журналистам также завершились безрезультатно.

Ответный матч четвертьфинала Кубка России пройдет в Казани 23 или 24 февраля 2019 года. А 9 декабря в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России «Рубин» сыграет с «Зенитом».

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