Игрок «Локомотива» о победе над «Рубином»: Холодная погода футболу не помешала

(Москва, 5 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Польский легионер столичного «Локомотива» Гжегош Крыховяк прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0) в первой игре ¼ финала Кубка России, отметив, что холодная погода не мешала футболу.

«Обе команды одинаково сильно хотели победить, — подчеркнул поляк. — Но мы оказались более удачливыми в столь сложном матче. Уже потому, что были сконцентрированы».

Говоря о промозглой, холодной погоде, Гжегож заметил, что она не мешала командам. «Не в первый раз играем в такую погоду. На прошлой игре было холоднее. Важнее, что атмосфера на нашем стадионе была теплой. И не так важно, что публики было немного. Повторюсь, атмосфера на игре была хорошей, учитывая середину недели, холодную погоду. Мы видели и чувствовали поддержку болельщиков. Они нам здорово помогли», — сказал Крыховяк.

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