Главный тренер «Локомотива» о победе над «Рубином»: Было много борьбы, мало красивых моментов

(Москва, 5 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0) в первом матче ¼ финала Кубка России, резонно назвав результат хорошим.

«Настоящий кубковый матч, очень сложная игра получилась, — признал Семин. — Было много борьбы и мало красивых моментов».

По мнению Семина, все изменилось во втором тайме. «После перерыва было много острых моментов и выгодных ситуаций у обеих команд. Но качество поля не позволяло тонко комбинировать. Хороший результат, хорошо, что мы выиграли 1:0», — резюмировал Семин.

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