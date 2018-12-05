Курбан Бердыев о поражении от «Локомотива»: Не хватило гола

(Москва, 5 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение (0:1) от столичного «Локомотива» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Ответный матч пройдет в Казани 23 ли 24 февраля. По мнению наставника казанцев, «Рубин» сыграл неплохо, но не хватило гола.

«В целом провели неплохой матч, — отметил Бердыев. — Но нам не хватило гола. Значит, будем отыгрываться дома».

Наставник гостей не посчитал ключевой замену хозяев, когда на поле вышел Антон Миранчук: «Не сказал бы, что это была ключевая замена, разве он что-то сделал на поле?».

А вот замену своего игрока, Вячеслава Подберезкина, Бердыев объяснил: «У него травма».

Ответный матч ¼ финала Кубка России пройдет в Казани 23 или 24 февраля.

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