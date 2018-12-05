«Рубин» проиграл в первом четвертьфинале Кубка России

(Москва, 5 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом матче четвертьфинала Кубка России казанский «Рубин» в Москве уступил столичному «Локомотиву» со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в Казани 23 или 24 февраля.

«Рубин» выставил на игру практически оптимальный состав, за исключением двух позиций. Как и в предыдущих кубковых матчах, место в воротах казанцев занял Егор Бабурин, еще не игравший за казанцев в чемпионате России. А защитника Игоря Калинина, только недавно дебютировавшего в «Рубине» в матче с «Анжи», нельзя пока назвать игроком основного состава.

Игра началась с минуты молчания в память трагически погибшего на прошлой неделе 18-летнего игрока молодежного состава «Локомотива» Алексея Ломакина.

Команды стартовали спокойно, никуда не торопясь, помня, что выход в полуфинал определится по итогам двух матчей. Несмотря на территориальное преимущество хозяев, первый удар нанесли гости — Хорен Байрамян неплохо пробил с левого фланга на 7-й минуте. Железнодорожники ответили через три минуты после розыгрыша углового. А на 14-й минуте хозяева понесли потерю: неудачно поскользнувшись на мокрой траве, получил травму защитник Борис Ротенберг, его заменил хорошо нам знакомый по «Рубину» форвард Рифат Жемалетдинов. В ответ и казанцы выпустили нападающего: Дмитрий Полоз сменил Вячеслава Подберезкина.

На 19-й минуте мяч едва не попал в ворота «Рубина» — Бабурин выбивал и попал в спину португальцу Эдеру, мяч после рикошета от его спины пролетел рядом со штангой. Но ближе к концу первой половины казанцы создали несколько очень опасных моментов у ворот «Локомотива». Хорошо приложились к мячу сначала Павел Могилевец, а потом Полоз, из выгоднейшего положения в касание пробивший чуть выше ворот, потом снова Могилевец едва не забил. Так что по ударам и моментам первый тайм остался за «Рубином». Правда, на последних секунда тайма капитан гостей Сесар Навас за фол последней надежды получил предупреждение, ставшее для него вторым в кубковом турнире — ответный матч в Казани испанец будет вынужден пропустить.

Второй тайм начался с атак гостей, но забили хозяева. Навес со штрафного, три рикошета, мяч отскочил к Ведрану Чорлуке и тот с линии вратарской вколотил мяч в сетку, 1:0. Первый пропущенный Бабуриным в «Рубине» гол. Вскоре едва не забил Эдер, выскочивший к воротам справа.

Побежав вперед отыгрываться, гости раз за разом предоставляли москвичам отличные возможности для контратак. Так что игра смотрелась: живой, обоюдоострый футбол. Едва не замкнул прострел справа Сердар Азмун на 74-й минуте. Забил тут же с добивания, но из офсайда. Характерная цифра, за пять минут до конца удары в створ ворот 3-10. Порой очень опасно атаковали казанцы, но уйти от поражения им не удалось. Придется отыгрываться в феврале.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0). Гол забил Чорлука (54). Предупрежден Навас.

«Рубин»: Бабурин, Уремович, Подберезкин (Полоз, 20), Калинин, гранат, Могилевец, Байрамян, Азмун, Навас, Сорокин, Устинов.

Последний матч в этом году казанцы проведут 9 декабря в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.