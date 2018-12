Смачный струнный регги «Волги-Волги» и несравненная Калимуллина: открылся VI «Абязов-фестиваль»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Большом концертном зале им. С. Сайдашева открылся шестой сезон «Абязов-фестиваля», основанного руководителем Казанского камерного оркестра La Primavera Рустемом Абязовым. Экспериментальный музыкальный форум проходит раз в два года, каждый раз предлагая вниманию гостей смелые миксы академической струнной музыки с одним из направлений популярной. В этот раз темой «Абязов-фестиваля» стал рок.

Неожиданностью для многих оказался первый концерт фестиваля, а точнее — выбор приглашенных артистов. На сцену вместе с оркестром вышел ВИА «Волга-Волга» во главе с неизменным фронтменом Антоном Салакаевым. Большинство песен ансамбля не обременены глубоким смыслом, это музыка скорее настроения, нежели смысла. Большую популярность группе вот уже 21 год приносит исполнение каверов на песни российской эстрады, с ними же «Волга-Волга» активно гастролирует по России, швартуясь в бухтах небольших клубов и ресторанов. А потому видеть коллектив на площадке БКЗ было непривычно.

«“Волга-Волга” появилась, когда уже была сверстана вся программа, мы должны были ограничиться тремя концертами и открыться только 10 декабря. Но тут появился Антон, он лично пришел поговорить, рассказал про день рождения группы, им в этом году 21. У них давно витало желание поработать с оркестром, а уж выступление на такой площадке для поп-исполнителя — огромный подарок. Кроме того, у них есть не только каверы, но и интересные авторские композиции, которые хорошо звучат под акустику, мы решили попробовать это сделать и не ошиблись», — рассказал агентству маэстро Абязов.

«Встраивать» ансамбль в фестивальную программу пришлось в максимально сжатые сроки — первая репетиция состоялась лишь за три дня до концерта, 2 декабря. До этого момента, пока аранжировщик «Абязов-фестиваля» Ильяс Камалов в срочном порядке (за 3 недели) готовил ноты, обе стороны мучились в догадках. Результат, по признанию участников авантюры, превзошел все ожидания.

«В год абсолютного совершеннолетия нам захотелось сделать что-то неординарное. Боюсь говорить на будущее, но мне кажется, нам это удалось, — за пару минут до начала концерта поделился Антон Салакаев. — Мы подготовили программу из 21 песни, огромную работу проделал аранжировщик. Сюда вошли самые дорогие композиции, но, конечно, далеко не все. В программе почти нет хитовых каверов, большинство наших авторских вещей, и мы думаем, что после фестиваля в акустическом формате мы сможем представить ее на многих других площадках и в городах».

В первом отделении прозвучали полюбившиеся многим казанцам хиты «Волги-Волги» — авторская версия татарской народной «Эх, тала, тала, тала», кавер трека певицы MaкSим «Знаешь ли ты», рок-баллада «Волна», и фирменная «Балканская». Аккомпанемент La Primavera придавал знакомым песням объем и силу, не отнимая у них драйва и энергии, — зал всякий раз взрывался овацией. Органично звучала даже интерпретация со струнными зарисовки «Оля» в стиле регги.

К слову, публика на сегодняшний концерт тоже пришла совсем не типичная для главной академической площадки города. Даже после третьего звонка, до самой последней минуты в зале царила праздничная неразбериха — в проходах в поисках своих мест с цветами и подарочными пакетами кучковались поклонники «Волги-Волги». Громкий смех проникал в фойе и выдавал шумных гостей зоркому глазу администраторов, но это ничуть не мешало первым продолжать веселье.

После антракта маэстро Абязов и музыканты ВИА продолжили преподносить публике сюрпризы. Вместе с Антоном Салакаевым на сцену вышла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина. В сопровождении сразу двух оркестров (а мы склонны полагать, что «Волга-Волга» вполне может сойти за полноценный мини-оркестр) они спели романс «Колокольчик звенит».

«Эта песня — нежная, романсовая история, я была очень довольна выбором репертуара. И оркестр придает исполнению необычное звучание. Мне скорее хочется на сцену, выступать, — рассказала артистка за кулисами. — Я безумно счастлива, что сегодня состоялся такой эксперимент: группа “Волга-Волга” и оркестр La Primavera — очень интересное сочетание. Несмотря на сжатые сроки во время репетиций был виден очевидный плюс работы с профессионалами — каждый четко знал свою задачу. Буквально пару дней назад мы собрались на репетицию, а сегодня уже выступаем. Такие мастера как Ильяс Камалов вообще на вес золота. Думаю, что зрители смогли насладиться тем, чего до этого в Казани не было».

Чуть позже в исполнении певицы гости услышали отрывок из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» и еще несколько авторских песен участников ансамбля (Эдуарда Фазульянова, Сергея Татарского и Антона Салакаева). Ближе к концу первого фестивального вечера мало кто из гостей мог усидеть на кресле или удержаться от того, чтобы подпевать артистам. Судя по реакции зала, праздничный концерт вне сомнений удовлетворил претензии даже самого взыскательного слушателя.

Для справки

В программе VI «Абязов-фестиваля» — четыре концерта. Во второй фестивальный вечер, 10 декабря, московский вокалист Николай Арутюнов привезет в Казань собственную группу Quorum и внушительное собрание британского арт-рока 60-70-х годов — от Pink Floyd до Atomic Rooster. Сам Арутюнов, по заверениям маэстро Абязова, — без преувеличения один из лучших рок-вокалистов в стране, а совместная программа Quorum и оркестра La Primavera должна стать самой яркой в этом сезоне.

14 декабря Рустем Абязов представит казанцам целую программу, составленную их хитов его «нелюбимой» группы, — «Beatles forever». Руководитель La Primavera признается, что считает исполнительские способности ливерпульской четверки совсем не совершенными, но в то же время отдает должное их композиторскому таланту. В первом отделении хиты The Beatles будет звучать в оригинале, в исполнении казанской группы With, во второй части будет исполнен Concerto Grosso канадского композитора Питера Брейнера, написанный на темы «битлов» и излагающий их в барочном звучании. Известно, что на момент публикации материала, в продаже осталось всего два билета на этот концерт.

Заключительный фестивальный вечер будет ознаменован визитом экс-участника музыкальных групп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер» и «Аквариум» Олега Сакмарова с его авторской рок-литургией «Пантикапейский дневник». Литературно-музыкальная постановка была написана специально для тандема с оркестром La Primavera и впервые представлена в 2016 году. Премьера стала первым и пока что последним показом рок-литургии, 16 декабря гости фестиваля увидят постановку в новом исполнении совместно с хором «Гармония». Во втором отделении концерта оркестр исполнит аранжированный Ильясом Камаловым для струнных альбом Pink Floyd — The Dark Side of the Moon («Темная сторона Луны»).

