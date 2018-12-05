Сборная Татарстана примет участие в отраслевом чемпионате DigitalSkills

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сборная Татарстана примет участие во II отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills-2018. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи республики.

В татарстанскую команду входит 31 студент, 17 из которых — члены сборной республики по профессиональному мастерству. Участники будут бороться за звание лучших в 17 компетенциях, среди которых «Веб-дизайн и разработка», «3D моделирование компьютерных игр», «Программные решения для бизнеса» и другие.

«Соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills помогают развивать “цифровые” навыки, которые сегодня становятся ключевыми», — отметил заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

На DigitalSkills также обсудят вопросы образования и кадров в цифровой экономике. Среди партнеров чемпионата — крупные республиканские, российские и международные компании.

Чемпионат пройдет 12 — 16 декабря на базе Международного выставочного центра «Казань Экспо».

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