«Камский металлург» получил 50 млн рублей на развитие литейного производства

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). ООО «Камский металлург» получил финансирование на сумму 50 млн рублей по ставке 10% годовых. Об этом сообщает пресс-служба корпорации МСП.

Льготное кредитование на развитие литейного производства было достигнуто благодаря Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства корпорации.

Средства будут потрачены «Камским металлургом» на новое оборудование. Это позволит предприятию увеличить объем выпускаемой продукции, повысить эффективность производства.

Литейные заготовки ООО «Камский металлург» применяются на металлургических, станкостроительных, машиностроительных, нефтехимических предприятиях, а также в сельском хозяйстве.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки, предусматривающий ставки по банковским кредитам не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого.

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