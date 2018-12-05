Рустам Минниханов обсудил с главой ФНС РФ виртуальные кабинеты пользователей и налог на самозанятых

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным внедрение виртуальных кабинетов пользователей и налога на самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Стороны обсудили текущее положение дел, деятельность Управления ФНС по Татарстану. Кроме того, была затронута тема введения налога на профессиональный доход», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предметом разговора также стала цифровизация взаимоотношений службы с физическими и юридическими лицами, совершенствование базы данных налогоплательщиков.

Рустам Минниханов встретился с главой ФНС РФ в рамках рабочего визита в Москву.

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