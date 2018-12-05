В Татарстане прошел республиканский чемпионат по волейболу среди сельских команд

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинске прошел республиканский чемпионат по волейболу среди сильнейших мужских и женских команд сельских муниципальных районов Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, за победу на турнире боролись 19 команд — 13 мужских и 6 женских, а всего участниками чемпионата стали около 200 человек.

Среди мужских команд не было равных сборной Сабинского района, которая завоевала диплом победителя. Второе призовое место досталось команде хозяев чемпионата — волейболистам Мензелинского района. Сборная Буинского района удостоилась 3-го места.

Среди женских команд победу одержали спортсменки из Мамадышского района. На 2-м месте волейболистки из Сармановского района. А вот третье место, как и в соревнованиях среди мужских команд, завоевали спортсменки из Буинского района.

Чемпионат был организован и проведен Физкультурно-спортивным обществом «Уныш» Республики Татарстан при содействии Минспорта РТ и Минсельхозпрода РТ. «Все победители и призеры были награждены дипломами, кубками и медалями», — сообщил ИА «Татар-информ» председатель Физкультурно-спортивного общества «Уныш» РТ Видади Махмудов.

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