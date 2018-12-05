В Казани в проблемном доме на Четаева дали тепло

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Казани в проблемном доме № 4 на улице Четаева дали тепло. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов на выездном совещании вместе с застройщиками и дольщиками, а также представителями сетевых компаний проинспектировал ход строительства.

«На прогрев этажей потребуется примерно трое суток. После этого рабочие приступят к полусухой стяжке полов, продолжатся штукатурные работы. Сейчас в доме работают 90 человек, в том числе электрики, специалисты по отоплению, вентиляции и слаботочным сетям», — приводятся в сообщении слова директора компании-подрядчика ООО «Бриз» Андрея Белякова.

Будущих жильцов интересовало очень многое, будут ли менять окна, остеклят ли балконы. Замруководителя отметил, что никаких принципиальных изменений от первоначального плана не будет, новый подрядчик только доделает недоделанное и исправит то, что не соответствует нормам. Кроме того, все работы «Бриза» будут проверены специалистами госэкспертизы, подчеркнул Нигматзянов.

Для полноценного функционирования системы водоснабжения дома № 4 по улице Четаева потребуется дополнительно проложить 240 м трубопровода, которые не были учтены в изначальной смете. В связи с этим зампредседателя обратился к исполнительному директору Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Ивану Новикову с просьбой предусмотреть дополнительное финансирование для подключения к сетям Водоканала.

В целом работы идут с небольшим опережением графика, резюмировал Азат Нигматзянов.

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