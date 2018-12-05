В Нижнекамске при громких овациях волонтеров завершился Год добровольца

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске на церемонии закрытия Года добровольца эмоции у участников зашкаливали. Громче всего волонтеры, собравшиеся отметить свой «профессиональный» праздник, аплодировали своему лидеру – улыбчивому Булату Аюпову, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мэр Нижнекамска вручил ему именное благодарственное письмо и большой торт. «На всех, наверное, не хватит, но нам с Булатом точно достанется», – пошутил Айдар Метшин.



Булат Аюпов отметил, что волонтеров в городе очень много: «Это большая армия и команда добрых сердец», – охарактеризовал своих ребят Булат Аюпов. Всего организация насчитывает порядка 250 участников.

На торжество в молодежный центр «Ковер» пришли не меньше сотни добровольцев. Все они объединены одной целью – делать добрые дела и не ждать за них награды.



По словам мэра Нижнекамска, иметь возможность в молодом возрасте бескорыстно приложить силы, и делать это не в одиночку, а командой – особенно важно. Метшин пообещал поддерживать все инициативы молодежи.



После официальной части для волонтеров состоялся концерт – с ди-джеем и местными артистами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамский проект кормушек для бездомных собак завоевал «бронзу» на «Добровольце России».

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