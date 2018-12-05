Волейболисты «Зенита-Казани» взяли реванш за поражение в клубном чемпионате мира

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде одержал победу против «Факела» из Нового Уренгоя со счетом 3:0. Последнее противостояние коллективов состоялось 26 ноября в рамках клубного чемпионата мира. Тогда казанцы уступили со счетом 2:3.

Начало первой партии осталось за казанской командой. Доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет сделал три эйса, которыми обеспечил небольшое преимущество своего коллектива. Однако из-за обилия ошибок игроков в бело-голубой форме «Факелу» удалось отыграться — 14:14, а ближе к концу вообще выйти вперед, создав отрыв от казанцев на три очка. Тем не менее, «Зенит» в концовке значительно прибавил и сумел вырвать победу в сете — 25:27.

Вторая партия проходила в суровой борьбе, ни одной из команд не удавалось достичь существенного преимущества. Оппоненту «Зенита» больше везло при розыгрышах и в атаке, поэтому ему удалось оторваться ближе к концовке партии. Однако тайм-аут Владимира Алекно при счете 21:19 принес свои плоды, и казанцы вновь с трудом вырвали сет — 23:25.

Заключительная треть игры проходила под диктовку подопечных Алекно. Существенный вклад в победу команды из Казани внесли Нгапет, а также Максим Михайлов, который по итогу игры стал самым результативным игроком «Зенита» — на его счету 20 очков. Казанцы победили благодаря большему количеству успешных приемов и игре на блоках. Последняя партия завершилась со счетом 18:25.

Следующая встреча «Зенита-Казани» пройдет 8 декабря в Новосибирске против местного «Локомотива». На данный момент подопечные Пламена Константинова занимают второе место в турнирной таблице российской Суперлиги.

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