Ключи от квартир получили новоселы в поселке Габишево Лаишевского района

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сегодня еще один многоквартирный дом в микрорайоне «Северный» поселка Габишево в Лаишевском районе заселился новыми жильцами, пишет газета «Камская новь».



Это уже третий из шести запланированных соципотечных домов, сданный Госжилфондом при Президенте РТ на заселение в микрорайоне «Северный». Жильцы дома № 5 – участники программы социальной ипотеки, врачи-грантополучатели и дети-сироты. В доме все квартиры сданы в чистовой отделке и оборудованы двухконтурными котлами, системой пожаротушения, счетчиками воды, газа и электричества. В середине микрорайона находится большая современная детская площадка.





В торжественной церемонии открытия дома принял участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, начальник отдела опеки, педагогической поддержки и попечительства Минобрнауки РТ Венера Васильева, директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин и другие.

После официальных приветствий и поздравлений всем жильцам в торжественной обстановке вручили ключи. Затем почетные гости перерезали красную ленточку на входе в один из подъездов и поднялись на четвертый этаж.





В квартире № 27 их встретил сотрудник птицефабрики «Яратель» Владимир Автономов, получивший квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам. Владимир показал гостям свое новое жилье, поблагодарил всех, благодаря кому он переехал в эту квартиру, ответил на вопросы и пригласил всех на чай.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.