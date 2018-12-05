Жителя Татарстана оштрафовали за размещение в соцсети видео с флагом террористической организации

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Жителя Высокогорского района Татарстана оштрафовали за размещение в соцсети видео с фрагментом флага международной террористической организации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Высокогорского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Установлено, что житель Высокой Горы на своей странице в социальной сети разместил видеоматериал, на котором был запечатлен фрагмент флага международной террористической организации», – рассказал агентству Руслан Галиев.

По данному факту надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье «Публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций».

Незаконный контент был удален, а нарушитель оштрафован.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.