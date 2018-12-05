Татар-информ

5 декабря 2018, 18:44

Экономика и финансы

Административные комиссии Казани в 2018 году собрали штрафов почти на 220 млн рублей

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Экономика и финансы

Административные комиссии Казани в 2018 году собрали штрафов почти на 220 млн рублей

Почти половину нарушений составляет неоплаченная парковка (32 тыс. 35 протоколов на сумму 77 млн 245 тыс. рублей).

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Административная комиссия Казани в 2018 году собрала штрафов почти на 220 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«На нарушителей было наложено штрафов на сумму 219 млн 753 тыс. 600 рублей», — приводится в сообщении пресс-службы. При этом вынесли 75 тыс. 188 постановлений об административных правонарушениях.

Почти половину нарушений составляет неоплаченная парковка (32 тыс. 35 протоколов на сумму 77 млн 245 тыс. рублей).

Вторым по частотности является нарушение правил благоустройства (5 тыс. 382 постановления на сумму 55 млн 253 тыс. 500 рублей).

Кроме того, казанцы часто нарушали правила уличной торговли (6 тыс. 936 протоколов на сумму 14 млн 42 тыс. 900 рублей).

В пятерку распространенных нарушений также вошли ненадлежащее размещение наружной рекламы и невыполнение муниципальных правовых актов.

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