Более 10 км трассы М7 капитально отремонтировано в Актанышском и Елабужском районах РТ

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане капитально отремонтировано более 10 км федеральной трассы М7 «Волга». Работы завершены на двух участках трассы в Актанышском и Елабужском районах республики, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В Актанышском районе отремонтирован пятикилометровый участок (1161 –1166+710 км) автодороги. «Здесь специалисты новое покрытие уложили на примыканиях и пересечениях федеральной трассы с дорогами на села Муслюмово, Актаныш, Старое Байсарово и деревню Чишмабаш, а также в местах устройства переходно-скоростных полос», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, установлены барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также нанесена разметка термопластиком. Для жителей села Старое Байсарово устроены пешеходные дорожки к автобусным остановкам.

В Елабужском районе завершен ремонт участка с 0 по 4-й км на подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7. На проезжей части уложено двухслойное покрытие. На этом участке заменены два автопавильона, установлены барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесена разметка.

Капремонт проводился и на двух участках М7 в Рыбно-Слободском районе. На участках общей протяженностью около 25 км (901 – 925-й км) укрепят дорожную одежду, выполнят работы по повышению безопасности дорожного движения. Ремонт продолжится в следующем году.

В Татарстане в текущем году отремонтировано 139 км федеральных автодорог и три искусственных сооружения.

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