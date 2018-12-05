Ушел из жизни заслуженный летчик СССР Ильсур Низамов

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Заслуженный летчик СССР, полковник, член Клуба офицеров при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ Ильсур Низамов ушел из жизни 4 декабря в возрасте 84 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Прощальная панихида пройдет 7 декабря в 11.00 часов в мечети «Ярдэм» в районе Отрадное города Москва.

Ильсур Низамов будет похоронен на Волковском кладбище. Об этом Полпредству Татарстана сообщила его дочь.

Ильсур Низамов посвятил летной службе 35 лет. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, Анголе, Египте, Эфиопии. Имеет 20 боевых наград. За время службы Ильсур Низамов приобрел глубокие боевые знания, освоил 6 типов самолетов с налетом около 8 тысяч часов.

Ильсур Низамов награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Святого Александра Невского», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, знаком «Воин-интернационалист», а также многочисленными медалями.

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