На ТОСЭР «Набережные Челны» начнут выпускать электрографитные щетки и навесные фасады

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). На ТОСЭР «Набережные Челны» начнут выпускать электрографитные щетки и навесные фасадные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание комиссии по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Автограда.

«Члены комиссии рассмотрели два проекта — „Создание промышленного предприятия по производству электрографитных щеток для электрических машин“ и „Организация производства навесных вентилируемых фасадных конструкций в Набережных Челнах“», — говорится в сообщении пресс-службы.

На основе инвестиционных планов, прогнозов эффективности и создания рабочих мест обе заявки были одобрены.

Планируется, что 2 новых производства прибавятся к уже имеющимся 25 резидентам ТОСЭР «Набережные Челны».

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