(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане спасатели сняли со льда запретной зоны Нижнекамской ГЭС троих рыбаков, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на Каме возле моста в сторону Нижнекамска в запретной зоне нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС на льдине находятся рыбаки», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

На спасение рыбаков выехали сотрудники ЗПСО №6 совместно с инспекторами ГИМС, пожарными, медиками и полицейскими. На месте было установлено, что трое мужчин на резиновой лодке самостоятельно добрались до берегового льда и отказывались его покидать.

Спасатели на судне на воздушной подушке забрали рыбаков с реки и доставили на берег, где передали их полицейским.





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