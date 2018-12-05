РЖД подготовили концепцию инновационных вокзалов первого участка ВСМ Москва – Казань

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). РЖД подготовили концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов первого участка ВСМ Москва – Казань, сообщает «РИА Новости».

«Для управления вокзалом будет внедрена единая цифровая платформа. Для пассажиров на всех вокзалах предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на рейс с помощью смартфонов», – говорится в сообщении агентства.

Планируется работа цифровых магазинов, в которых можно купить товар просто просканировав, а забрать – в конечном пункте поездки. Также предусмотрены рестораны и кафе, детские зоны, залы ожидания с Wi-Fi.

Транспортно-пересадочные узлы спроектированы как мультимодальные транспортные системы. При наличии единого билета из одного пункта в другой можно будет воспользоваться перехватывающими парковками и различными видами транспорта. Предполагается предоставление таких услуг, как велопаркинг, краткосрочная аренда автомобиля, такси.

В проекте РЖД также предусмотрено развитие 15 территорий вокруг остановочных пунктов ВСМ Москва – Казань общей площадью свыше 3 тыс. га. В частности, строительство жилых комплексов, промышленно-производственных зон, социальных и развлекательных объектов.

Стоимость проекта ВСМ Москва – Казань оценивается в сумму около 1,7 трлн рублей. Пилотным участком должен стать Москва – Гороховец (Владимирская область), стоимость которого составляет 621,5 млрд рублей.

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