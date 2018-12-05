Представители Казаньоргсинтеза, КАМАЗа и Татнефти войдут в Совет главных технологов РТ

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Представители Казаньоргсинтеза, КАМАЗа, Татнефти, Нижнекамскнефтехима, ТАНЕКО и др. войдут в Совет главных технологов РТ. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко презентовал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову проект совета в рамках выставки «Машиностроение. Металлообработка».

«Мы реализуем этот новый для региона формат взаимодействия науки и производства при активном участии Минпромторга РТ. На сегодняшний день уже 20 предприятий подтвердили свое участие в проекте», — приводит источник слова Сергея Юшко.

Одной из важнейших задач Совета главных технологов РТ является адаптация процесса профессиональной подготовки кадров и исследовательской деятельности под нужды современного производства.

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