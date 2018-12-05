Татарский ТЮЗ призвал жителей республики проголосовать за фирменный логотип театра

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Коллектив Казанского татарского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева призвал татарстанцев проголосовать за фирменный логотип театра. Об этом сообщается в паблике театра в соцсети «ВКонтакте».



«Завершается финальный этап голосования, в который прошли три финалиста. Каким быть логотипу театра — решаете и вы! Голосуйте за понравившуюся вам работу. Голосование продлится до 7 декабря», — говорится в сообщении на странице.



В сентябре театр Кариева объявил открытый конкурс на разработку фирменного стиля. В отборочном туре, прошедшем в ноябре этого года, оказалось 44 логотипа, которые были присланы на конкурс участниками из разных регионов России. Немало работ было представлено студентами Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина и Казанского государственного университета культуры и искусств. Среди конкурсантов экспертное жюри выделило 16 логотипов-лидеров.





Недавно завершился второй этап отбора, где комиссией в составе артистов и сотрудников театра были выбраны три финалиста.



В настоящее время в соцсетях театра идет финальное голосование за фирменный логотип, и на этом этапе победителя выбирают зрители. Проголосовать можно в официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-60532396_1994.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 22 декабря пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 30-летию театра имени Г. Кариева.

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