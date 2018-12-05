В России 95% граждан стараются экономить воду

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). 95% опрошенных россиян стараются экономить воду. Такие результаты опроса приводит пресс-служба ФЦП «Вода России».

Специалисты отмечают, что количество ответственных граждан по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5%. Наиболее популярным способом экономии является контроль за сантехническим оборудованием дома.

Итоги опроса демонстрируют, что более экономными являются люди зрелого возраста: так, к 60 годам стараются экономить воду 85% опрошенных. Среди молодежи от 18 до 24 лет сознательно экономят воду 52% респондентов.

Однако именно граждане в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего участвуют в акциях по улучшению экологического состояния водоемов.

Всего в экологических мероприятиях по уборке водоемов от мусора принимали участие 38% респондентов, а 40% — еще не участвовали, но в будущем могли бы.

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