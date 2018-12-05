Власти РФ на четверть поднимут пенсии сельчанам, проработавшим в сельхозотрасли 30 лет

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении фиксированной части пенсий у сельчан, проработавших в сельскохозяйственной отрасли 30 лет на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Решение об увеличении пенсий сегодня прокомментировал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, прибавку получат около 950 тыс. россиян в регионах РФ.

«Какое это увеличение в рублях? Чтобы было понятно. К той тысяче рублей, которая будет получена в среднем всеми пенсионерами в связи с повышением уровня пенсии на 7% с 1 января, эти граждане получат еще дополнительно в среднем 1300 – 1400 рублей. Средства в бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрены – порядка 16 млрд рублей. Эта сумма будет впоследствии индексироваться», – сказал Топилин. По словам министра, для получения прибавки к пенсии сельчанам не нужно обращаться в Пенсионный фонд. «Мы уже подготовили, посмотрели все дела, и это будет происходить автоматически, без какого-либо обращения, без какого-либо заявления», – подчеркнул министр.

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