Арендатора земли оштрафовали на 80 тыс. рублей за пожар на свалке под Нижнекамском

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Дана Авакян). Компанию «Нефтехимагропром» — арендатора земли под Нижнекамском — оштрафовали на 80 тыс. рублей за пожар на промышленной свалке. Штрафы вынесены по 6 делам, сообщил ИА «Татар-информ» госинспектор Управления Росприроднадзора по РТ Ленар Низамутдинов.

Собственником земли является исполком Нижнекамского района, у «Нефтехимагропрома» срок аренды истек в мае этого года. Однако в законодательстве есть исключение — договор аренды продлевается до завершения уборочных работ.

«У них („Нефтехимагропрома“ — прим. Т-и) рядом с этой свалкой посажены на полях подсолнухи. До сих пор они уборочные работы не провели, значит, они являются официальными пользователями земли, и они должны нести наказание», — сказал Низамутдинов.

В разговоре с корреспондентом агентства госинспектор выдвинул версию, что, возможно, компания сама подожгла свалку, не желая нести ответственность за ущерб земле сельхозназначения, на которой находились отходы.

«В августе я с коллегами проводил проверку и выезжал на эту свалку. Росреестр дал сведения, что это земля сельхозназначения. Я направил материалы в Россельхознадзор. За порчу земли им мог грозить многомиллионный штраф со стороны Россельхознадзора. Это мое личное мнение — зная, что скоро могут приехать специалисты Россельхознадзора и вынести штраф, они могли сами поджечь», — поделился с агентством Ленар Низамутдинов.

По его словам, он также направил сведения об этом в МЧС РТ.

Пожар на несанкционированной свалке у села Прости начался 19 октября на площади свыше 6 тысяч квадратных метров. Пожарные смогли потушить огонь только 24 октября.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил уверенность, что к пожару причастны «черные копатели». Это люди, которые сжигают резину, чтобы добраться до цветного металла в металлических тросах. По словам мэра, они орудуют на территории полигона еще с советского времени.

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