Фарид Мухаметшин призвал глав поселений РТ активнее заниматься развитием малого бизнеса в селах

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал глав поселений активнее заниматься развитием малого бизнеса в селах. Об этом глава парламента заявил сегодня на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Сарманово.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, на совещании Мухаметшин также обратил внимание на необходимость развития потребкооперации. «В этом году в республике создано 50 новых кооперативов. Запускается программа развития начинающих кооперативов с господдержкой до 5 млн рублей на каждый из бюджета республики. В 2019 году поддержка потребкооперации будет наращиваться», – отметил он.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин рассказал, что за 11 месяцев текущего года в личных подворьях муниципалитета произведено более 15 тыс. тонн молока и 3 тыс. тонн мяса, что составляет 8% от общего объема произведенной в районе продукции.

Он заметил, что в районе действуют меры поддержки сельчан. Например, тем, кто держит пять и более коров, за три года выделено более 40 доильных аппаратов, приобретенных на средства районного бюджета.

При этом глава района попросил Мухаметшина посодействовать в упрощении процедуры получения фермерами краткосрочных льготных кредитов. Он уточнил, что средства необходимы им для закупки минеральных удобрений, ГСМ в период весенне-полевых работ.

Во время зональных совещаний прошли также заседания круглых столов. На таких встречах фермеры подняли вопрос работы с торговыми сетями, чтобы местная продукция была представлена в них шире. Кроме того, они заявили о необходимости создания рабочих мест, социальной инфраструктуры в сельской местности. «Часть предложений будет проработана уже в ближайшее время, выводы по ним озвучат на предстоящем съезде муниципальных образований республики, который пройдет 18 декабря в Казани», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Татарстане в настоящее время реализуется более 20 программ, поддерживающих фермеров на селе. В этом году на поддержку личных подсобных хозяйств из республиканского бюджета выделено 548 млн рублей.

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