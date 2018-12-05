Татар-информ

5 декабря 2018, 16:45

Происшествия

В Казани подросток с приятелями украли со стройки электроинструменты

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Происшествия

В Казани подросток с приятелями украли со стройки электроинструменты

Преступление произошло в минувшие выходные в Кировском районе Казани.

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Казани 17-летний подросток с двумя приятелями украли со стройки электроинструменты, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по РТ.

«Преступление произошло в ночь на 2 декабря. По предварительным данным, из строящегося объекта в Кировском районе неизвестные похитили оставленные рабочими электроинструменты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские осмотрели место преступления и установили, в каком направлении скрылись злоумышленники. Троих подозреваемых (17, 20 и 23 лет) удалось задержать по горячим следам. Предполагаемые похитители электроинструментов не стали отрицать своей вины. Также полицейские установили, что двое из задержанных парней уже были судимы за аналогичные преступления.

Часть похищенного злоумышленники успели продать. Остальные инструменты были изъяты во время обысков.

На время следствия все трое подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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