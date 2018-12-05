В Елабуге появится общегородской совет студентов

(Елабуга, 5 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге планируется создать общегородской совет студентов города, который бы объединил студентов всех учебных заведений. Это Елабужский институт КФУ, медицинское училище, колледж культуры и искусств, а также политехнический колледж. Всего свыше 6,8 тыс. студентов. Об этом сегодня говорили на встрече местного студенчества с президентом лиги студентов РТ Руфатом Киямовым.

Собрание прошло в главном здании Елабужского института КФУ. Здесь же обсудили и возможность создания студенческой думы, где будут представлены все учебные заведения Елабуги. Также студенты рассказали о своих проектах.



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