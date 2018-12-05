Минздрав РТ: У преподавателя из Иннополиса было редкое заболевание

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). У умершего 35-летнего преподавателя Университета Иннополис было редкое заболевание — аневризма нисходящей аорты. Об этом рассказал глава Минздрава РТ Марат Садыков на встрече с журналистами в медцентре Иннополиса.

Министр здравоохранения РТ выразил слова соболезнования родным и близким умершего.

«О данном случае был проинформирован наш Президент, Рустам Нургалиевич Минниханов, который взял ситуацию под свой личный контроль. Минздрав республики проводит проверку», — сказал Садыков.

«Госпитализация произошла [1 декабря] в 2 часа ночи в 7-ю горбольницу [Казани], где был проведен ряд диагностических исследований и поставлен диагноз аневризма нисходящей части аорты. Это очень редко встречающееся заболевание. По международным данным, один случай на сто тысяч. К сожалению, произошел разрыв аневризмы, кровотечение и смерть», — сказал Садыков.

Он также отметил, что преподаватель был инвалидом 3-й группы, а его инвалидность связана с патологией кишечника.

«За медицинской помощью ни в одно лечебное учреждение он не обращался», — добавил глава республиканского Минздрава.

По словам Садыкова, за всю жизнь у 35-летнего мужчины было четыре случая с потерей сознания и судорогами, но диагноз не был поставлен ни в Татарстане, ни в других регионах России.

По информации Минздрава РТ, преподавателю стало плохо во время работы, ему вызвали «скорую», но от госпитализации он отказался. Пациенту стало хуже дома, родные вызвали вторую «скорую» из ЦРБ Верхнего Услона.

«В 23 часа был сделан повторный вызов к данному пациенту, где уже, оценив состояние тяжести пациента, еще раз была предложена госпитализация и пациент был госпитализирован в Верхнеуслонскую ЦРБ», — сказал глава Минздрава РТ.

В ЦРБ Верхнего Услона были проведены лечебные и диагностические мероприятия. Получив результаты, медики решили госпитализировать пациента на более высокий уровень в 7-ю городскую клиническую больницу. Там преподаватель скончался.

По данным СМИ, 35-летний преподаватель приехал в Иннополис с семьей полтора года назад из Краснодара. У него остались жена и двое сыновей трех и шести лет.

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