«ТАИФ-НК» может заплатить до 100 тыс. рублей за пожар в промзоне Нижнекамска

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). «ТАИФ-НК» грозит штраф до 100 тыс. рублей за пожар в промзоне Нижнекамска. Возгорание произошло в цехе № 12 завода «ТАИФ-НК». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил госинспектор Управления Росприроднадзора по РТ Ленар Низамутдинов.

«Там два квадратных метра, не пожар даже, а возгорание. Возгорание было на 2 кв. метрах. Произошла разгерметизация фланцевого соединения и вытек гудрон, это легковоспламеняющаяся жидкость», — сказал Низамутдинов.

По мнению эксперта, компания нарушила технический регламент при проведении пуско-наладочных работ. Наказание за данное правонарушение предусматривается статьей 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».

«Статья предусматривает штраф от 20 до 100 тыс. рублей, учитывая масштаб случившегося», — отметил собеседник агентства.

Ранее агентство сообщало, что 4 декабря в 12.38 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о небольшом возгорании на одном из объектов в промзоне Нижнекамска.

В 12.52 огнеборцы ликвидировали последствия пожара площадью два квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал, технологический процесс нарушен не был.

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