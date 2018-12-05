Более 36 тыс. предпринимателей РТ прокачались на «Бизнес классе» Сбербанка и Google

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Порядка 36,6 тыс. татарстанских предпринимателей стали участниками программы «Бизнес класс» Сбербанка и Google с начала ее запуска. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

«За два года в программе „Бизнес класс“, которая проходит при поддержке Правительства РТ, приняли участие 36,6 тыс. жителей республики. Всего же в ней обучается 400 тыс. человек по всей России», — говорится в сообщении.

Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым большим числом участников «Бизнес класса» наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Свердловской областью и Краснодарским краем. Сейчас программа охватывает почти полсотни регионов России.

Как отметил зампредседателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, предприниматели из Татарстана активно участвуют в «Бизнес классе» благодаря поддержке властей республики.

«Вы [Татарстан] были первым регионом, где стартовала программа. Было очень большое количество участников. Один из наших самых эффективных регионов благодаря активному вовлечению первых лиц республики», — считает Попов.

В момент запуска программы свою заинтересованность образовательным проектом показал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Спасибо Президенту [Татарстана], который помогал этой истории. Он еженедельно проводил совещания, спрашивал отчеты по тому, сколько предпринимателей зарегистрировалось, сколько завершили программу», — рассказал заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Антон Каменев. Он добавил, что за время работы в четырех регионах ни разу не видел, чтобы власти так сильно вкладывались в обучение, как в РТ.

Представитель Google Россия Юлия Соловьева считает, что эффективность программы заключается в практических занятиях и работе с наставниками.

«Мы большой упор делали на практические занятия. Это серия онлайн и офлайн вебинаров, где ведущие эксперты бизнеса помогали нам создавать контент. У нас также есть целая плеяда наставников, которые рассказывали участникам, как программа может помочь конкретному бизнесу», — отметила Соловьева. Она подчеркнула, что в «Бизнес классе» может участвовать любой россиянин, нужен только доступ в Интернет.

Программу высоко оценивают и сами участники, в том числе татарстанские предприниматели. Среди них — основатель детского футбольного клуба «Чемпион» Ильназ Давлетшин, который за время участия в «Бизнес классе» открыл несколько филиалов в городах Татарстана.

«Если сравнивать программу с другими обучающими курсами, которые я тоже проходил в большом количестве, то здесь вся соль, без воды. Здесь конкретные инструменты, которые применимы для любого бизнеса», — сказал Давлетшин.

Во время участия в «Бизнес классе» расширить свой бизнес также сумел Линар Хуснуллин. На тот момент он владел сетью из магазинов бижутерии по единой цене в 99 рублей.

«У нас было около 20 – 30 магазинов, а пока проходили курс, масштабировались, и у нас стало 150 офлайн-магазинов. Сейчас я эти магазины продал и открыл маркет-плейс KazanExpress.ru», — сказал бизнесмен. Он отметил, что в бизнесе уже 10 лет и за это время прошел немало образовательных курсов, но половину всей полезной информации получил именно на «Бизнес классе».

«Я гуманитарий, и у меня всегда были проблемы с подсчетами, а теперь я знаю, что такое p&l (отчет о прибылях и убытках — прим. Т-и), баланс, движение денежных средств. Я сейчас реально выгляжу как профессионал в глазах экономистов и финансистов», — заявил Хуснуллин.

Создатели «Бизнес класса» подчеркивают, программа бесплатная, поэтому предпринимателю не придется вкладываться в свое образование. От него потребуется лишь время, ведь образовательный курс рассчитан на пять месяцев. Для участия необходимо от одного до трех часов свободного времени в неделю, отмечают в Сбербанке.

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