(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура РТ установила, что в Камском лесничестве вместо пасеки возвели дом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорным ведомством было установлено, что на участке, расположенном на территории Усалинского участкового лесничества, предоставленном гражданину для ведения пчеловодства, возведен объект капитального строительства. При этом региональное министерство лесного хозяйства и ГКУ "Камское лесничество" в течение продолжительного времени не принимало мер для устранения нарушений», – уточнил Руслан Галиев.

Помимо этого, республиканская прокуратура выявила ряд нарушений в исполнении лесного законодательства. Так, в 52-м квартале Усалинского участкового лесничества обнаружено множество срезанных ветвей и стволов деревьев, которые захламляют лесополосу. Этот участок использует «Сетевая компания» для установки и эксплуатации воздушных линий электропередачи.

Также прокуратурой было установлено, что более полугода назад между Минсельхозом РТ и индивидуальным предпринимателем был расторгнут договор аренды участка леса. Несмотря на это, магазины и сервисы продолжают работать.

Прокуратура республики внесла в адрес министра лесного хозяйства РТ представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

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