Более 16 тыс. учащихся Татарстана написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сегодня по всей России одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, которое служит допуском к ЕГЭ. В Татарстане его сдали более 16 тыс. выпускников этого учебного года, сообщает Минобрнауки РТ.

«Среди них – 26 студентов из учреждений среднепрофессионального образования, 273 человека из учреждений закрытого типа. Есть и один выпускник прошлых лет», – отмечается в сообщении министерства.

Некоторые учащиеся вместо сочинения написали изложение, их 357 человек, в том числе 84 – с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году были выбраны такие направления тем для итоговых сочинений, как «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Результаты оцениваются по системе «зачет – незачет» и действительны четыре года.

Всего в России сегодня итоговое сочинение сдают около 665 тыс. выпускников.

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