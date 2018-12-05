Не имеющий поражений боксер Байсангуров пообещал, что зрители надолго запомнят его бой с Амирханяном

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Во вторник, 18 декабря, в Казани на площадке КРК «Пирамида» не имеющий поражений боксер из Грозного Хусейн Байсангуров проведет бой за три международных титула WBO International, IBF International и WBA Continental во втором полусреднем весе против непобежденного хозяина ринга Арама Амирханяна.

Поединок состоится в рамках «Ринга чемпионов — Кубка Казанского Кремля», об этом сообщает пресс-служба турнира.

По словам Хусейна Байсангурова, модный в последнее время в боях «трэшток» ему неинтересен, но зрители в Казани запомнят бой с Амирханяном надолго. Кроме того, грозненский боксер пожелал своему казанскому «оппоненту» быть в день боя «в своей наилучшей форме».

Турнир пройдет при поддержке промоуторской компании «ЮКА Промоушен» и Министерства спорта РТ.

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